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Emiliano Martínez vers la Serie A ?
information fournie par So Foot 16/08/2026 à 14:27
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Emiliano Martínez vers la Serie A ?

Emiliano Martínez vers la Serie A ?

Le mercato des gardiens continue. Selon The Athletic , Emiliano Martínez est de plus en plus proche de la Juventus . Selon les informations du média américain, la Vieille Dame a offert 10 millions d’euros bonus compris pour s’attacher les services du champion du monde 2022, sous contrat avec Aston Villa jusqu’en 2029.

Une réaction en chaîne après l’affaire Suzuki

Après le retournement de situation dans le dossier Zion Suzuki qui devait initialement s’engager avec le PSG avant que le deal ne capote à cause des doléances supplémentaires de son entourage, Dibu Martínez rebat les cartes. En effet le portier japonais aurait dû s’engager avec le PSG avant de filer en prêt du côté de Turin selon les informations de divers médias hexagonaux. Mais selon L’Équipe , Aston Villa tiendrait désormais la corde pour enrôler Suzuki comme remplaçant de Martínez , ce qui permettrait aux Villans et aux Bianconeri de pouvoir discuter d’un éventuel transfert de celui qui a été élu meilleur gardien du Mondial 2022.…

LB pour SOFOOT.com

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