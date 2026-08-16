João Cancelo déjà de retour au Barça ?

Partir pour mieux revenir ? Toujours sous contrat avec Al-Hilal, João Cancelo a posté une story sur ses réseaux sociaux où il porte le maillot du FC Barcelone avec un émoji sablier en commentaire. De quoi relancer l’idée selon laquelle le latéral portugais pourrait retrouver dès cet été les Blaugrana .

Une arrivée qui pourrait être vite réglée

Selon Mundo Deportivo , le Barça se serait mis d’accord avec Al-Hilal depuis plusieurs semaines pour un transfert de l’international portugais estimé à 10 millions d’euros. Mais les médias saoudiens évoquent de leur côté une opération finalement évaluée à 15 millions d’euros, tandis que ces dernières heures la tendance serait à une arrivée libre de Cancelo en échange d’une baisse du montant du transfert de Marc Casadó, afin que l’opération soit inférieure aux 40 millions d’euros initialement réclamés par le Barça.…

LB pour SOFOOT.com