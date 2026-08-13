Messi a fait son retour sur les terrains
Quatre jours après la mort de son père Jorge, Lionel Messi a (déjà) rechaussé les crampons . Entré en jeu au retour des vestiaires, ce mercredi soir, face au Club León, l’Argentin a eu droit à une belle ovation du public du Nu Stadium. Pas suffisant, toutefois, pour sauver l’Inter Miami, battue à domicile (2-3) et donc éliminée de la Leagues Cup.
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