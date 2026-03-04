Merci de rendre Mbappé dans l'état où vous l'avez trouvé

Victime d’une entorse au genou gauche, Kylian Mbappé est à court de forme depuis de longues semaines et pourrait traîner cette gêne jusqu’à la Coupe du monde 2026. Après avoir lutté avec le PSG à propos de la santé des joueurs, Didier Deschamps pourrait-il se mettre le Real Madrid à dos en suggérant à son capitaine de se ménager avant l’échéance internationale ? Il aura en tout cas besoin de lui à 100%, voire plus, pour aller chercher une troisième étoile.

Tic-tac, tic-tac, tic-tac… Dans 104 jours, la France lancera son Mondial 2026 contre le Sénégal. Pour sa dernière compétition à la tête des Bleus, Didier Deschamps aura à cœur de réussir son entrée en matière, comme à chaque fois depuis qu’il s’est installé sur le banc (six victoires en autant de matchs d’ouverture des compétitions internationales depuis 2014), mais devra-t-il composer sans Kylian Mbappé ? L’inquiétude grimpe à l’heure où le Real Madrid continue de tirer sur la corde.

Depuis plusieurs semaines, le capitaine de l’équipe de France est diminué par une entorse du genou gauche dont il n’arrive pas à se débarrasser. La faute à un manque de coupure : il n’a raté que sept matchs, à chaque fois forcé de revenir plus vite que prévu pour prêter main forte à son club, notamment en finale de Supercoupe d’Espagne contre le Barça. Les victoires en demi-finale de cette compétition contre l’Atlético (1-2) et contre Benfica (2-1) lors des barrages de Ligue des champions prouvent que le Real peut s’en sortir sans lui, mais la déconvenue face à Getafe (0-1) ne prête pas à l’optimisme pour les Madrilènes, d’autant que Rodrygo s’est retrouvé sur le flanc pour la fin de saison. C’est pour cela que, d’après la Cadena SER, le staff veut le voir de retour lors du huitième de finale retour de C1, contre Manchester City, le 17 mars prochain. Alvaro Arbeloa, de son côté, a calmé le jeu, indiquant qu’il souhaite que son joueur « se remette et qu’il revienne à 100% » .…

