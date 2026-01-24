 Aller au contenu principal
Grièvement brûlé à Crans-Montana, le Messin Tahirys Dos Santos donne de ses nouvelles
24/01/2026

Après le drame, la reconstruction : brûlé au deuxième degré lors du terrible incendie de Crans-Montana (Suisse) ayant fait 40 morts dans la nuit du 31 décembre au 1 er janvier, le joueur du FC Metz Tahirys Dos Santos (19 ans) a donné des nouvelles rassurantes, ce vendredi, sur les réseaux sociaux. « Aujourd’hui, après des semaines difficiles et une greffe récente , je vais mieux , écrit-il . Le chemin est encore long, mais je regarde devant moi, avec confiance et détermination. Merci à toutes celles et ceux qui m’ont soutenu. »

JB pour SOFOOT.com

Sport
