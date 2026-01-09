Mercato : encore du mouvement à Nantes
Pour ce qui est dix joueurs à ne pas rater cette saison en Ligue 1, c’est un pari loupé. Attendu au tournant après son transfert d’Aubagne (où il a été élu meilleur joueur de National 1) à Nantes, Yassine Benhattab n’a malheureusement pas réussi à s’imposer chez les Canaris.
Conséquence : l’ailier s’en va déjà , dans un club qui évolue en deuxième division. Le Stade de Reims a en effet officialisé ce mouvement, sur X : « Première recrue du Stade de Reims ! En provenance du FC Nantes, l’ailier droit rejoint la Champagne dans le cadre d’un prêt avec option d’achat jusqu’à la fin de la saison. »…
FC pour SOFOOT.com
