Mené jusqu'à la 84e minute, Arsenal renverse Newcastle
28/09/2025 à 19:45

Mené jusqu'à la 84e minute, Arsenal renverse Newcastle

Mené jusqu'à la 84e minute, Arsenal renverse Newcastle

Newcastle 1-2 Arsenal

Buts : Woltemade (34 e ) pour Newcastle // Merino (84 e ) et Magalhaes (90 e +7) pour Arsenal

Penalty, pas penalty ?…

