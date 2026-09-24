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Menace russe : les pays baltes demandent des financements supplémentaires à l'UE pour leur défense antidrones
information fournie par Boursorama avec Media Services 24/09/2026 à 10:00
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Robertas Kaunas, le ministre lituanien de la Défense, à Wicklow, en Irlande, le 1er septembre 2026. ( AFP / PAUL FAITH )

Robertas Kaunas, le ministre lituanien de la Défense, à Wicklow, en Irlande, le 1er septembre 2026. ( AFP / PAUL FAITH )

Les pays Baltes ont envoyé un courrier à la Commission européenne dans lequel ils sollicitent l'allocation de 500 millions d'euros de fonds communautaires, selon la presse.

Ils mettent en avant "la sécurité de nos citoyens et des Européens" face à la menace russe. Les trois pays baltes, Etats membres de l'UE et de l'Otan frontaliers de la Russie et de son allié bélarusse, ont demandé des financements supplémentaires à Bruxelles pour leur défense antidrones, selon le ministre lituanien de la Défense auprès de l'AFP mercredi 23 septembre.

Selon des information de presse, les ministres de ces ex-républiques soviétiques situées sur le flanc oriental de l'UE et de l'Alliance atlantique ont envoyé un courrier à la Commission européenne dans lequel ils sollicitent l'allocation de 500 millions d'euros de fonds communautaires. "Les Etats baltes agissent ensemble, rapidement et proactivement. Avec les ministres de la Défense de l'Estonie et de la Lettonie, nous avons approché la Commission européenne pour demander des financements européens supplémentaires consacrés [au renforcement de] nos capacités antidrones conjointes", a indiqué le ministre lituanien Robertas Kaunas dans une déclaration écrite à l'AFP.

"En protégeant les frontières des Etats baltes, nous protégeons aussi la frontière orientale de l'Union européenne et contribuons directement à la sécurité de nos citoyens et des Européens", a-t-il fait valoir, sans confirmer le montant avancé par le quotidien finlandais Iltalehti. Ces financements "renforceraient de façon significative nos défenses antidrones et assureraient une plus grande interopérabilité avec nos partenaires", a également indiqué le ministre, selon qui Tallinn, Riga et Vilnius comptent privilégier l'industrie européenne pour leurs approvisionnements.

Guerre en Ukraine

12 commentaires

  • 16:14

    Skarn04 vous confondez le Dombass avec la Crimée. De toute manière, la 1ère demande d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN date de 2008 antérieure à la reconnaissance de l'indépendance du Dombass par la Russie et à l'annexion de la Crimée par la Russie.

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