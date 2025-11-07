 Aller au contenu principal
Memphis Depay poussé à faire un gros sacrifice pour aider les finances du Corinthians
information fournie par So Foot 07/11/2025 à 11:03

Room service !

En proie à une grave crise financière, le Corinthians a demandé à son joueur star Memphis Depay de quitter sa chambre d’hôtel. Arrivé à l’été 2024, l’attaquant néerlandais est logé dans une suite de luxe qui coûte au club brésilien 250 000 real brésiliens par mois (environ 40 000 euros). D’après le journal UOL Esporte , « le président du conseil d’administration, Omar Stabile, explique qu’il a tenu une réunion avec Memphis et a expliqué la nécessité pour le joueur de quitter son hôtel. »

