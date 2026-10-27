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L'entraîneur adjoint du Bayern donne des nouvelles rassurantes concernant Vincent Kompany
information fournie par So Foot 27/10/2026 à 18:09

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L'entraîneur adjoint du Bayern donne des nouvelles rassurantes concernant Vincent Kompany

L'entraîneur adjoint du Bayern donne des nouvelles rassurantes concernant Vincent Kompany

Le retour du Ballon d’or, c’est bien, mais celui du coach serait encore mieux. Alors qu’Harry Kane faisait son retour en Bavière suite à son sacre la nuit dernière, la conférence de presse tenue à Munich ce mardi était aussi l’occasion d’en savoir un peu plus sur l’état de santé de Vincent Kompany , récemment victime d’un malaise.

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AP pour SOFOOT.com

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