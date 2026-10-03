Même en amical, l'OM n'y arrive pas

L’OM n’a pas gagné un match de pied-balle depuis le 21 août. L’Olympique de Marseille a profité de cette longue trêve internationale pour organiser une rencontre amicale contre Montpellier à Martigues. Ni diffusé et ni ouvert aux supporters, ce match a permis à Bruno Genesio de lancer plusieurs jeunes de l’académie , les internationaux étant toujours avec leurs sélections. Neal Maupay, Igor Paixao ou encore Emerson étaient toutefois titulaires.

Petit Pays

Le résultat n’a pas été au rendez-vous puisque les Marseillais ont été battus 1-0 par le MHSC sur un but de Nicolas Pays à la 79 e minute. Les réseaux sociaux et le site web de l’OM n’ont d’ailleurs partagé aucune information sur cette rencontre. Montpellier, au contraire, s’est permis de communiquer le résultat final sur son compte X.…

MBC pour SOFOOT.com