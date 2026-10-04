L'Argentine écrase le Burkina Faso

L’ère post-Messi se passe bien pour le moment. Après avoir triomphé de la Bolivie (4-0) dans la nuit de mercredi à jeudi, l’Argentine s’est largement imposée face au Burkina Faso (7-0) avec cinq buts inscrits en première période avant que Franco Mastantuono et Giuliano Simeone ne viennent clôturer le récital offensif argentin.

Le match des galères

L’écart sportif entre le 2 e du classement FIFA et le 62 e s’est accru à cause des galères qu’ont connu les Burkinabè pour se rendre à Buenos Aires. Restés à Casablanca après leur rencontre face à la Centrafrique lundi (1-0), les Étalons sont restés coincés au Maroc après la défection de leur transporteur comme l’a expliqué dans un communiqué la Fédération : « le déplacement de la sélection nationale a été perturbé à la suite de l’annulation sans préavis, par l’affréteur de l’avion, du vol initialement programmé pour le 30 septembre ». …

LB pour SOFOOT.com