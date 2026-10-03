Défait par Hugo Ekitiké sur FC 27, IShowSpeed casse sa manette
À ne pas reproduire chez soi. Ce samedi soir, le streamer IShowSpeed jouait à FC 27 avec Hugo Ekitiké en direct sur Internet. La partie ne s’est particulièrement pas bien passée pour le fanatique américain, défait 6-5 en prolongation par l’attaquant de Liverpool. Un revers qui n’a pas plu à Speed.
Speed pète un plomb devant un Ekitiké mort de rire
Pour faire le buzz et, ou, pour exprimer sa colère, le streamer a explosé sa manette contre son bureau et abîmé une partie de son set up gaming . En appel vidéo, Hugo Ekitiké était complètement hilare face au pétage de plomb de son nouvel ami.…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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