Défait par Hugo Ekitiké sur FC 27, IShowSpeed casse sa manette

À ne pas reproduire chez soi. Ce samedi soir, le streamer IShowSpeed jouait à FC 27 avec Hugo Ekitiké en direct sur Internet. La partie ne s’est particulièrement pas bien passée pour le fanatique américain, défait 6-5 en prolongation par l’attaquant de Liverpool. Un revers qui n’a pas plu à Speed.

Speed pète un plomb devant un Ekitiké mort de rire

Pour faire le buzz et, ou, pour exprimer sa colère, le streamer a explosé sa manette contre son bureau et abîmé une partie de son set up gaming . En appel vidéo, Hugo Ekitiké était complètement hilare face au pétage de plomb de son nouvel ami.…

MBC pour SOFOOT.com