Luis de la Fuente encense les performances de Lamine Yamal

Dans la légende de PNL risque bien de devenir son nouvel album préféré. De nouveau buteur face à la Tchéquie samedi soir (3-1), après avoir terrorisé l’Angleterre (2-3) et la Croatie (4-1) lors des deux premiers matchs, Lamine Yamal a été encensé par Luis de la Fuente à la fin de la rencontre .

12 buts en 11 matchs cette saison

« Il continue de nous surprendre de jour en jour. Je crois qu’il a tellement de talent, tellement de qualité, que le meilleur Lamine est encore à venir. Il continue de grandir à pas de géant. C’est un joueur clé de l’équipe nationale. Il excelle dans tous les aspects de son poste. C’est déjà une référence au niveau international, et il est en train de devenir un joueur de légende », a notamment déclaré le sélectionneur de la Roja en conférence de presse d’après-match. Interrogé dans les vestiaires, le numéro 19 espagnol s’est notamment épanché sur sa joie de retrouver la sélection : « Je suis très content. Au final j’avais envie de revenir en sélection après la Coupe du monde et il n’y a pas de meilleure façon pour le faire que celle-ci ». …

LB pour SOFOOT.com