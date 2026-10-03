Cheikh Ndoye a encore de beaux restes
Le meilleur pseudo-videur de boîte au football. À 40 balais passés, Cheikh Ndoye continue d’aspirer ses adversaires. À Cannes depuis 2024, l’ancienne légende du SCO d’Angers a inscrit son premier but de la saison en Ligue 3 contre QRM ce samedi soir. Une réalisation qui récompense son entrée en jeu convaincante en cours de match.
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