Meloni plaide pour un émissaire unique de l'UE auprès de la Russie

La présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, a réitéré mercredi son appel à la nomination d'un émissaire unique de l'Union européenne chargé des relations avec la Russie au sujet de l’Ukraine, tout en précisant que ce rôle ne devrait pas être confié à un représentant des plus grands États membres du bloc.

S'exprimant devant des journalistes à l'issue du sommet du G7, Giorgia Meloni a déclaré que la multiplication des délégations diplomatiques au sein de l'Europe risquait de semer la confusion, soulignant l'importance de disposer d'une seule voix pour représenter l'UE dans ses échanges avec la Russie.

"Il serait très difficile de proposer quelqu'un issu de l'un des plus grands pays européens", a-t-elle déclaré aux journalistes.

"À mon avis, proposer l'un de ces candidats rendrait un accord plus difficile à obtenir; je me tournerais donc plutôt vers les puissances moyennes de l'UE", a poursuivi Giorgia Meloni.

(Reportage Crispian Balmer, version française Elena Smirnova, édité par Véronique Tison)