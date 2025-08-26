 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Mélenchon appelle au départ de Macron si Bayrou n'obtient pas la confiance
information fournie par AFP 26/08/2025 à 09:04

Le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon, lors des Universités d'été du parti LFI à Châteauneuf-sur-Isère, dans le sud-est de la France, le 22 août 2025 ( AFP / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK )

Emmanuel Macron "doit partir" si François Bayrou n'obtient pas la confiance de l'Assemblée nationale le 8 septembre, a estimé mardi le leader Insoumis Jean-Luc Mélenchon qui a annoncé le dépôt à l'Assemblée d'une nouvelle motion de destitution contre le chef de l'Etat.

"Il faut empêcher M. Macron de nommer pour la troisième fois un Premier ministre qui ferait la même politique. Voilà pourquoi il faut le destituer. Le chaos, c'est Macron", a déclaré M. Mélenchon sur France inter.

"Le sujet c'est Monsieur Macron, il doit s'en aller et le peuple français doit choisir entre la politique de l'offre de baisse du prix du travail et la politique de la relance écologique et sociale", a-t-il insisté.

M. Mélenchon a salué "la réponse digne" de François Bayrou de solliciter un vote de confiance de l'Assemblée alors "qu'il y a un doute sur la solidarité politique dont il peut disposer".

Mais "il y a une crise de régime (...) Ce qui est à l'ordre du jour, c'est le passage à une VIème République (...) La Vème République a atteint sa limite parce qu'elle confie un pouvoir excessif à une personne qui peut gouverner pendant si longtemps sans aucune majorité", a-t-il estimé.

