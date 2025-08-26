 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les puissantes règles de l'UE qui encadrent la tech et agacent Trump
information fournie par AFP 26/08/2025 à 11:29

Donald Trump, en Ecosse, le 27 juillet 2025 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Donald Trump, en Ecosse, le 27 juillet 2025 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

"Pas la tirelire du monde": le président américain Donald Trump a vigoureusement attaqué lundi les pays ou organisations régulant le secteur de la tech, les menaçant de droits de douane et de restrictions à l'exportation.

S'il n'a pas cité directement l'Union européenne, celle-ci dispose de fait de l'arsenal juridique le plus puissant au monde pour réguler le numérique.

Bruxelles a déjà infligé de lourdes amendes à plusieurs entreprises technologiques américaines, comme Meta et Apple.

Et a catégoriquement exclu d'assouplir ses deux textes emblématiques, le Digital Services Act (DSA) et le Digital Markets Act (DMA), dans le cadre de négociations commerciales avec les Etats-Unis.

- Haine en ligne, désinformation -

Désinformation, haine en ligne, contrefaçons ou produits dangereux... Le DSA vise à protéger les utilisateurs européens en imposant aux plateformes des obligations et restrictions à la mesure de leur puissance.

Il oblige notamment les plateformes à :

- Mettre en place un système de signalement de contenus problématiques

- Agir "promptement" pour retirer tout contenu illicite

- Bannir le ciblage publicitaire des mineurs

Les très grandes plateformes, comme X, TikTok, Meta, Apple ou Google sont aussi sujettes à des règles supplémentaires.

Logo du réseau social X sur un smartphone ( AFP / Nicolas TUCAT )

Logo du réseau social X sur un smartphone ( AFP / Nicolas TUCAT )

Ces entreprises doivent analyser les risques liés à leurs services en matière de diffusion de contenus illégaux, d'atteinte à la vie privée ou à la liberté d'expression, de santé ou de sécurité publique. Et mettre en place les moyens pour les atténuer (modération des contenus...).

Elles doivent aussi fournir au régulateur et à des chercheurs agréés un accès à leurs algorithmes pour que le respect du règlement puisse être contrôlé.

Toute infraction à ce règlement peut-être très lourdement sanctionnée: les amendes peuvent atteindre jusqu'à 6% du chiffre d'affaires annuel. En cas de violations graves et répétées, les plateformes pourront être interdites d'exercer leur activité en Europe.

- Lutte contre les abus de position dominante -

Le règlement sur les marchés numériques, le DMA, vise lui à mettre fin à l'abus de position dominante des géants technologiques, comme Google, Apple, Facebook, Amazon ou Microsoft. L'objectif: protéger l'émergence et la croissance de start-ups en Europe et améliorer le choix offert aux utilisateurs.

Plusieurs règles très concrètes sont prévues à cet effet.

Le groupe américain Apple a annoncé lundi avoir interjeté appel devant la justice de l'UE de l'amende de 500 millions d'euros infligée en avril par Bruxelles pour des clauses abusives dans sa boutique App Store ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Le groupe américain Apple a annoncé lundi avoir interjeté appel devant la justice de l'UE de l'amende de 500 millions d'euros infligée en avril par Bruxelles pour des clauses abusives dans sa boutique App Store ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Les grandes plateformes ont tendance à "enfermer" les utilisateurs en les poussant à utiliser leurs services pré-installés: navigateur internet, cartographie, météo... Le DMA garantit la possibilité de désinstaller ces services intégrés par défaut et facilite le choix d'alternatives.

Les utilisateurs doivent pouvoir choisir les boutiques d'applications logicielles de leur choix et télécharger directement leurs applications sur les sites des fournisseurs, sans passer par les acteurs dominants: l'App Store d'Apple ou Google Play.

Les plateformes ont aussi interdiction de croiser des données collectées à travers différentes plateformes pour le ciblage publicitaire de leurs utilisateurs sans leur consentement -une pratique au coeur des modèles économiques de Google et Meta.

Pour éviter toute fragmentation du marché intérieur, le pouvoir de contrôle et de sanctions est confié à la Commission européenne, qui a constitué une équipe d'experts comptant actuellement une centaine de personnes.

Le règlement prévoit des amendes pouvant aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise, et même 20% en cas de récidive.

Guerre commerciale
Donald Trump
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Usine de production de flotte électrique Volkswagen (V) à Emden
    Allemagne: Près de 250.000 emplois industriels supprimés depuis 2019, selon une étude
    information fournie par Reuters 26.08.2025 11:57 

    BERLIN (Reuters) -Le ralentissement de l'industrie allemande s'accélère, avec près de 250.000 d'emplois supprimés dans le secteur depuis 2019, montre une étude publiée mardi par le cabinet EY. Les entreprises industrielles allemandes ont généré un chiffre d'affaires ... Lire la suite

  • Manifestation pour une trêve à Gaza et la libération des otages, près du du kibboutz Amiad, dans le nord d'Israël, le 26 août 2025 ( AFP / Jalaa MAREY )
    Israël: manifestations pour un accord à Gaza avant une réunion gouvernementale
    information fournie par AFP 26.08.2025 11:49 

    Des centaines de manifestants réclamant la fin de la guerre à Gaza et le retour des otages se sont mobilisés mardi matin en Israël, avant une réunion du cabinet de sécurité prévue en soirée qui pourrait discuter d'une reprise des négociations en vue d'une trêve ... Lire la suite

  • Drapeau français au Palais de l'Elysée à Paris
    Nouvelle crise politique en vue, turbulences sur les marchés
    information fournie par Reuters 26.08.2025 11:32 

    PARIS (Reuters) -Le spectre d'une nouvelle crise politique en France secoue mardi les marchés financiers au lendemain de la décision de François Bayrou d'engager la responsabilité de son gouvernement sur la situation budgétaire du pays le 8 septembre devant le ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 26.08.2025 11:27 

    Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,15% pour le Dow Jones .DJI et de 0,12% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC : * GENERAL MOTORS GM.N

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank