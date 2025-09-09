 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Meilleurs buteurs en sélection : un sacré coup de balai
information fournie par So Foot 09/09/2025 à 00:29

Ces derniers jours, Memphis Depay est devenu le meilleur buteur de l’histoire des Pays-Bas, alors que Kylian Mbappé a rejoint Thierry Henry dans les charts des Bleus. À se demander ce que les buteurs du passé ont raté pendant toutes ces années pour se voir aujourd’hui doubler par tous ces jeunots.

Être capable de marquer par un pointard, un joli piqué ou une bicyclette, certains racontent que c’est un truc des nineties ou du début du siècle. De l’époque des rois de la carotte, des plots dans la surface et des hors-jeu d’un bon gros mètre, et sans la VAR, c’était plus simple. Des mecs qui savaient aussi bien marquer en dribblant qu’en taclant, qui avaient des coupes mulets, et pas encore des jolies crêtes. Sauf que l’histoire est impitoyable : tous ces mastodontes, ces légendes du foot, sont désormais très loin dans les classements des meilleurs buteurs des sélections.

L’histoire s’écrit maintenant

Eh oui, les top marquer de l’histoire des nations du foot sont des joueurs contemporains. De Romelu Lukaku avec la Belgique à Erling Haaland avec la Norvège, en passant par Luis Suárez avec l’Uruguay, c’est un fait : pour être meilleur buteur de sa sélection, il faut avoir joué après les années 2010 et 2020. Le portrait-robot est le suivant : un acronyme comme carte d’identité, beaucoup de confiance en soi, et être impitoyable en éliminatoires contre le Kazakhstan et la Lituanie.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com

Sport
Copyright © 2025 So Foot

A lire aussi

  • Le bouclier Deschamps
    Le bouclier Deschamps
    information fournie par So Foot 09.09.2025 00:35 

    Pour protéger les intérêts de l’équipe de France, le sien mais aussi celui de ses joueurs, Didier Deschamps n’a jamais eu peur de répondre aux clubs qui pourraient déstabiliser son management. Le cas des blessures de Dembélé et de Doué l’opposant au Paris Saint-Germain ... Lire la suite

  • Sanction alourdie pour Luis Suárez après son crachat
    Sanction alourdie pour Luis Suárez après son crachat
    information fournie par So Foot 09.09.2025 00:17 

    Alors qu’il aurait suffi qu’il tourne sept fois la langue dans sa bouche avant de cracher. Les ennuis continuent pour Luis Suárez. Auteur d’un crachat sur l’un des membres du staff des Sounders de Seattle, après la lourde défaite en finale de Leagues Cup de l’Inter ... Lire la suite

  • L’action symbolique des supporters italiens pour dénoncer le génocide en Palestine
    L’action symbolique des supporters italiens pour dénoncer le génocide en Palestine
    information fournie par So Foot 08.09.2025 23:56 

    Les actions se multiplient. Les supporters italiens ayant fait le déplacement au Nagyerdei Stadion de Debrecen en Hongrie ont mené plusieurs actions avant le coup d’envoi de la rencontre entre Israël et l’Italie pour dénoncer les exactions israéliennes dans la ... Lire la suite

  • Les Bleuets s'imposent facilement face à la Serbie
    Les Bleuets s'imposent facilement face à la Serbie
    information fournie par So Foot 08.09.2025 23:34 

    France espoirs 3-0 Serbie espoirs Buts : Tel (2 e , 90 e +3), Leroux (56 e ) pour les Bleuets Magic Mathys.… LB pour SOFOOT.com

L'offre BoursoBank