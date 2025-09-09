Meilleurs buteurs en sélection : un sacré coup de balai

Ces derniers jours, Memphis Depay est devenu le meilleur buteur de l’histoire des Pays-Bas, alors que Kylian Mbappé a rejoint Thierry Henry dans les charts des Bleus. À se demander ce que les buteurs du passé ont raté pendant toutes ces années pour se voir aujourd’hui doubler par tous ces jeunots.

Être capable de marquer par un pointard, un joli piqué ou une bicyclette, certains racontent que c’est un truc des nineties ou du début du siècle. De l’époque des rois de la carotte, des plots dans la surface et des hors-jeu d’un bon gros mètre, et sans la VAR, c’était plus simple. Des mecs qui savaient aussi bien marquer en dribblant qu’en taclant, qui avaient des coupes mulets, et pas encore des jolies crêtes. Sauf que l’histoire est impitoyable : tous ces mastodontes, ces légendes du foot, sont désormais très loin dans les classements des meilleurs buteurs des sélections.

L’histoire s’écrit maintenant

Eh oui, les top marquer de l’histoire des nations du foot sont des joueurs contemporains. De Romelu Lukaku avec la Belgique à Erling Haaland avec la Norvège, en passant par Luis Suárez avec l’Uruguay, c’est un fait : pour être meilleur buteur de sa sélection, il faut avoir joué après les années 2010 et 2020. Le portrait-robot est le suivant : un acronyme comme carte d’identité, beaucoup de confiance en soi, et être impitoyable en éliminatoires contre le Kazakhstan et la Lituanie.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com