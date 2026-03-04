Mehdi Taremi n’ira pas se battre en Iran

Mehdi Taremi ne se rendra pas en Iran prendre les armes. L’agent de l’attaquant de l’Olympiákos, Federico Pastorello, a démenti la rumeur, lancée par Tuttosport , disant que Taremi avait l’intention de rentrer au pays se battre pour instaurer la démocratie. En story Instagram, Pastorello commente : « Ces dernières heures, des déclarations attribuées à Mehdi Taremi ont circulé, qui ne reflètent pas la réalité de la situation ». L’Iranien restera donc en Grèce, où il a planté 10 buts en 16 matchs cette saison avec le club du Pirée .

Pas de Coupe du monde pour l’Iran ?

En juin dernier, Taremi s’était déjà retrouvé bloqué en Iran à cause de bombardements israéliens. Le joueur est devenu une figure de l’opposition au gouvernement dans son pays et, avec sa sélection, un boycott du prochain Mondial est envisagé.…

EA pour SOFOOT.com