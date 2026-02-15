 Aller au contenu principal
Mehdi Benatia annonce son départ de l’OM
information fournie par So Foot 15/02/2026 à 14:05

Nouveau coup de tonnerre à Marseille. Au lendemain de la nouvelle désillusion contre Strasbourg, match disputé sous haute tension au Vélodrome, Mehdi Benatia quitte à son tour l’OM.

Plus d’infos à suivre……

TB pour SOFOOT.com

