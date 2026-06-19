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Médicaments et recherche : les États-Unis lancent une enquête contre l'Allemagne sur le prix des produits pharmaceutiques
information fournie par Boursorama avec Media Services 19/06/2026 à 12:03

"Les États-Unis demandent à l'Allemagne de payer sa juste part pour les traitements innovants dont bénéficie sa population", a demandé le gouvernement américain.

Le ministre américain de la Santé, Robert Kennedy Jr, à Minneapolis, aux États-Unis, le 21 mai 2026. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / DAVID BERDING )

Le ministre américain de la Santé, Robert Kennedy Jr, à Minneapolis, aux États-Unis, le 21 mai 2026. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / DAVID BERDING )

Les Allemands payent-ils leurs médicaments suffisamment cher ? Le gouvernement américain a annoncé jeudi 18 juin lancer une enquête contre l'Allemagne pour déterminer si une éventuelle "sous-tarification" en Allemagne ne faisait pas reposer sur les États-Unis le coût de la recherche à l'échelle mondiale. La démarche peut potentiellement déboucher sur des surtaxes douanières.

Cette enquête "visera à déterminer si la sous-tarification persistante des produits pharmaceutiques innovants par l'Allemagne est déraisonnable ou discriminatoire et si elle entrave ou restreint le commerce américain", écrit dans un communiqué le représentant de la Maison Blanche pour le commerce (USTR).

Elle vise à s'assurer que les Américains n'assument pas "une part disproportionnée des coûts liés à la recherche et au développement pharmaceutiques à l'échelle mondiale", poursuit l'USTR. L'USTR précise aussi que cette investigation fait suite "à plusieurs mois de discussions constructives avec nos partenaires allemands, menées dans le but de résoudre ce problème."

Vers des représailles ?

Elle pourrait, en fonction des conclusions auxquelles elle aboutit, entraîner des mesures de représailles américaines, telles que des surtaxes douanières.

"Les États-Unis demandent à l'Allemagne de payer sa juste part pour les traitements innovants dont bénéficie sa population", a déclaré le ministre américain de la Santé, Robert Kennedy Jr, cité dans le communiqué.

Debut avril, l'USTR avait annoncé la signature d'un accord commercial avec le Royaume-Uni, prévoyant une hausse du prix des médicaments chez les Britanniques en échange d'une absence de droits de douane sur ceux exportés du Royaume-Uni.

Donald Trump agite régulièrement la menace de droits de douane très élevés sur les entreprises pharmaceutiques, afin de les pousser à implanter des usines aux États-Unis et de réduire le prix des médicaments dans le pays.

5 commentaires

  • 12:40

    Un patient guérit est un client perdu. ... 19 % des americains ayant une mutuelle privée ont des Pb avec leur mutuelle. .. elle fera tout pour refuser la prise en charge. .. il faut parfois faire appel à la justice pour que la mutuelle prenne les soins en charge ... bien sûr certains doivent accepter la mort vu que l intérêt de l actionnaire passe souvent avant la vie des assurés

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