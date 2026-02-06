Médicaments : Donald Trump lance un site proposant "jusqu'à plus de 80%" de réduction des prix aux Etats-Unis

Donald Trump à Washington, aux États-Unis, le 29 janvier 2026. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SAMUEL CORUM )

"Des dizaines de médicaments parmi les plus couramment prescrits seront disponibles à des prix considérablement réduits pour tous les consommateurs sur un nouveau site internet appelé TrumpRx.gov", a déclaré Donald Trump lors d'une présentation à la presse jeudi 5 février.

Aux Etats-Unis, les tarifs des médicaments sont parmi les plus élevés au monde, et Donald Trump en a bien conscience alors que les élections de mi-mandat approchent. Jeudi 5 février, le président américain a lancé un site internet à son nom qui doit permettre aux Américains d'accéder à une gamme de médicaments à prix réduits.

"A partir de ce soir, des dizaines de médicaments parmi les plus couramment prescrits seront disponibles à des prix considérablement réduits pour tous les consommateurs sur un nouveau site internet appelé TrumpRx.gov", a-t-il déclaré lors d'une présentation à la presse. Pour proposer ces réductions allant selon lui jusqu'à plus de 80% du tarif actuel, le président américain a conclu un accord avec une dizaine de laboratoires pharmaceutiques. "Les Américains paient depuis longtemps les prix des médicaments les plus élevés au monde. (...) Le peuple américain subventionnait en fait le coût des médicaments pour le monde entier", a jugé Donald Trump.

Mécontentement de la population sur le coût de la vie

Ce n'est pas directement sur le site que les Américains pourront en réalité acheter le médicament souhaité, mais il permettra d'obtenir un bon valable en pharmacie offrant la réduction promise. Le président américain a notamment pris l'exemple de l'antidiabétique Ozempic, produit par le laboratoire Novo Nordisk, parmi les géants ayant accepté de baisser leur prix : le coût de ce médicament passera de 1.000 à 199 dollars aux Etats-Unis, selon la présentation faite par Donald Trump. "Vous ne devriez plus acheter de médicaments à l'avenir sans vérifier s'ils sont disponibles à ces prix réduits" sur le site, a abondé lors de la conférence de presse Mehmet Oz, qui pilote le programme public d'assurance maladie.

L'annonce intervient au moment où le parti de Donald Trump prend la mesure du mécontentement de la population sur le coût de la vie et s'inquiète des possibles conséquences politiques lors des élections de mi-mandat, fin 2026. Les Américains connaissent l'un des systèmes de santé les plus coûteux au monde, dépensant en moyenne plus du double pour ces frais comparé aux autres pays riches, selon les données de l'OCDE.