Médias: 220 suppressions de postes au sein du groupe Reach, éditeur des Daily Express et Mirror

( AFP / DANIEL SORABJI )

Le groupe de presse britannique Reach, propriétaire des tabloïds Daily Express et Daily Mirror ainsi que de nombreux titres de presse locale, a annoncé mercredi la suppression de 220 postes de journalistes, selon un courriel interne consulté par l'AFP.

Le directeur des contenus, David Higgerson, a mis en avant la "transformation colossale dans la manière dont les publics souhaitent consommer des contenus et du journalisme".

Quelque 60 emplois doivent être créés en parallèle dans des services susceptibles de "stimuler la croissance des revenus numériques" en baisse, comme les abonnements et la vidéo long format, a-t-il également annoncé.

Le groupe a décidé d'accorder "moins d'importance au volume d'articles et davantage à l'information originale", selon M. Higgerson. Celui-ci ajoute que le "temps d'engagement actif" deviendra l'indicateur phare du groupe pour mesurer l'audience d'ici la fin de l'année.

Selon les médias britanniques, 65 emplois doivent également être supprimés dans les équipes commerciales du groupe et trois titres en ligne - KentLive, AberdeenLive et GalwayBeo - vont cesser leur activité.

Reach a fait cette année état d'une baisse de trafic provenant des recherches sur les moteurs comme Google. Ce dernier a mis en place une interface d'IA générative qui résume les résultats de recherche sans que les utilisateurs n'aient besoin de se rendre sur les sites.

Cette diminution s'est traduite par une baisse de 8,1% des revenus numériques du groupe sur un an au premier trimestre 2026, avait indiqué le groupe en mai.

Reach emploie un peu plus de 3.100 personnes, selon son dernier rapport annuel, et possède plus de 120 publications dont de nombreux titres de presse locale, comme le Manchester Evening News ou le Liverpool Echo.

Selon l'agence de presse britannique PA, le groupe va rechercher "des opportunités de redéploiement pour réduire les besoins de licenciements contraints", et lancer une consultation pendant au moins 45 jours.

Reach avait annoncé il y a un an 186 suppressions nettes de postes parmi ses journalistes, lors de ce qu'il avait présenté comme la "plus grande réorganisation" jamais entreprise.

Plusieurs dispositifs de départs volontaires au sein des rédactions ont également été proposés en 2026