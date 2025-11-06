Medhi Benatia très remonté contre les arbitres : « Ils sont arrogants »

La dernière case du bingo : « Quand Marseille se fait voler. »

Après Roberto De Zerbi, Ulisses Garcia ou encore le maire de Marseille Benoît Payan, c’est au tour du directeur du football Medhi Benatia d’y aller de son commentaire sur une main oubliée par l’arbitrage , dans un enchaînement d’événements où l’OM a laissé filer de précieux points à l’Atalanta Bergame. « Évidemment, quand tu leur parles , c’est limite ils te regardent, et c’est une chose qui me dérange peut-être encore plus que le penalty. Ils sont arrogants, c’est très dérangeant. […] Faut toujours se dire qu’à Madrid c’était très sévère et qu’aujourd’hui, c ‘est un vol » , a commenté le dirigeant marseillais en zone mixte ce mercredi soir.…

TJ, avec LB au Vélodrome pour SOFOOT.com