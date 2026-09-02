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Medhi Benatia retrouve un poste... à la télé
information fournie par So Foot 02/09/2026 à 15:14
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Medhi Benatia retrouve un poste... à la télé

Medhi Benatia retrouve un poste... à la télé

Un expert pour parler de l’OM. Ancien directeur du football de l’Olympique de Marseille, Medhi Benatia va rejoindre l’équipe de Canal + en tant que consultant , comme annoncé par le groupe français ce mercredi. De nombreuses sources confirment que Benatia devrait être présent à l’antenne pour les soirées européennes et le Late Football Club .

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