Medhi Benatia retrouve un poste... à la télé
Un expert pour parler de l’OM. Ancien directeur du football de l’Olympique de Marseille, Medhi Benatia va rejoindre l’équipe de Canal + en tant que consultant , comme annoncé par le groupe français ce mercredi. De nombreuses sources confirment que Benatia devrait être présent à l’antenne pour les soirées européennes et le Late Football Club .
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