Medhi Benatia ne dirait pas non au PSG et à Nasser al-Khelaïfi dans le futur

Le sens du timing. Après une saison cauchemardesque au poste de directeur sportif de l’Olympique de Marseille, Medhi Benatia fait de nouveau parler de lui. Invité dans l’émission The Bridge d’Aurélien Tchouaméni, le désormais ex-dirigeant a fait une déclaration qui ne devrait guère plaire aux supporters de l’OM .

Allô Nasser ?

« Dans trois, quatre, cinq ans, s’il y a un projet où j’ai besoin de revenir dans le football, et que Nasser a besoin de moi, et que ça doit être un rôle au PSG, et que, à ce moment-là, ça me plaît… » , explique le Marocain. La rivalité entre les deux clubs, pour lui, ce n’est pas un problème : « Je ne dois rien à personne ! », clame-t-il. Petite précision : l’émission a été tournée lorsqu’il était toujours en poste dans le sud de la France. …

EM pour SOFOOT.com