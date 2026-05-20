Le coach de Nantes vers Marseille

L’idylle entre Nicolas Chabot et Nantes touche à sa fin. Selon les informations de Ouest-France , le club jaune et vert a conclu un accord avec son entraîneur de 31 ans afin de résilier sa dernière année de contrat. Son remplaçant est déjà connu puisque c’est Pierre-Alain Picard, coach de Dijon cette saison qui aura la lourde tâche de le remplacer.

Après une seule saison comme entraîneur principal en Bourgogne, le Doubiste débarquera à Nantes avec dans ses valises la Canadienne Pilar Khoury, ancienne joueuse du club entre 2023 et 2025, qui sera son adjointe.…

OC pour SOFOOT.com