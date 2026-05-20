Malgré 0 point et 94 buts encaissés, ce club mongol ne sera pas directement relégué en D2

Allez jouer direct à l’Euromillions ! C’est ce qui s’appelle avoir une chance de cocu. Treize matchs, treize défaites, 94 buts encaissés , dit autrement, l’ Ulaangom City, club de D1 mongole basé près de la frontière russe dans le Nord-Ouest du pays, n’avait aucune chance de se maintenir dans l’élite du football national. Et pourtant !

Heureux concours de circonstances

Grâce à un coup du sort, l’UCFC est assuré de disputer au minimum les barrages et ce, à trois journées de la fin de la saison. La raison ? Le club du SP Falcons s’est retiré de la compétition après cinq matchs seulement . Une nouvelle étonnante quand on sait que l’écurie de la capitale Oulan-Bator avait remporté les deux derniers titres nationaux et comptait onze points sur quinze possible au moment de son abandon de la compétition.…

JD pour SOFOOT.com