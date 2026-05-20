Eli Junior Kroupi fait péter deux records en Premier League

Il mange les records un à un comme des petits pains tout chauds qui sortent tout juste du four. Auteur d’un nouveau but délicieux face à Donnarumma et Manchester City ce mardi soir (1-1), Eli Junior Kroupi a permis à Bournemouth de décrocher la première qualification européenne de son histoire , en plus de se muer en bourreau des Citizens et d’offrir le titre à Arsenal. Une soirée mémorable pour l’ancien Lorientais, à laquelle il faut ajouter deux nouveaux records qui ont cédé face à son talent et sa précocité .

Kroupi fait péter deux records en une soirée

Avec désormais 13 pions à son actif , le gamin de 19 piges devient le teenager (joueur de moins de 20 ans, quoi) avec le plus de buts marqués pour sa première saison en Premier League . Il dépasse ainsi Robbie Fowler (12 buts en 1993-1994) et Robbie Keane (12 goals également, mais en 1999-2000). La définition d’un vrai rookie .…

VM pour SOFOOT.com