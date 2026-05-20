La date des célébrations du titre d'Arsenal n'arrange pas tout le monde

La date des célébrations du titre d'Arsenal n'arrange pas tout le monde

Une date qui pourrait permettre aux joueurs de la capitale de fêter deux titres dans le cas d’une victoire en finale de Ligue des champions, la veille à Budapest face au PSG.

Mark your calendar 🗓️ We are delighted to announce that we will come together with our supporters and community for a special parade, starting from 2pm on Sunday 31 May 👇…

TC pour SOFOOT.com