Medhi Benatia livre sa version sur l'affaire Rabiot et pointe un relâchement général à l'OM
Sortez le pop-corn.
Après Pablo Longoria, c’est au tour de Medhi Benatia, directeur du football de l’Olympique de Marseille, de s’expliquer dans un entretien à RMC Sport sur la tempête qui secoue le club phocéen depuis la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe vendredi dernier. Si cette dernière a abouti à la mise à l’écart des deux joueurs et leur inscription sur la liste des transferts en ce début de semaine, Benatia a tenu à donner sa version sur la genèse des événements.…
ARM pour SOFOOT.com
