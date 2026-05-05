Mécontent de l'horaire du derby, Sarri défonce la ligue

Le repas de famille passe à le trappe. La programmation de la 37 e journée de Serie A n’est pas encore connue, mais le derby de Rome est pressenti pour se jouer le dimanche 17 mai à 12h30 . Le président de la ligue, Ezio Simonelli, a déclaré que cet horaire était « la seule option restante » en raison de la finale du Masters 1000 le même jour et des difficultés posées par une programmation en soirée. Ce qui ne plaît pas, mais pas du tout, à Maurizio Sarri.

« C’est une insulte à la ville de Rome et aux deux équipes romaines , a lancé l’entraîneur de la Lazio lundi après la victoire contre la Cremonese. Nous avons déjà dû jouer le match aller à 12h30 en septembre, par 37 degrés, et ils ont décidé de le refaire à la même heure. On savait depuis deux ans qu’il y aurait la finale des Internationaux de tennis ce jour-là. On savait aussi qu’il y aurait des chevauchements entre les matchs lors des deux dernières journées. Celui qui, à la Ligue, a établi le calendrier et prévu le derby lors de l’avant-dernière journée devrait démissionner. J’espère que quelqu’un paiera pour cette décision. » Sarri a déjà prévenu qu’il protesterait, à sa manière, et qu’il ne donnera aucune interview, en avant et en après-match.…

QB pour SOFOOT.com