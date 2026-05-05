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Abou Diaby : « Beaucoup auraient aimé être à ma place »
information fournie par So Foot 05/05/2026 à 12:51

Abou Diaby : « Beaucoup auraient aimé être à ma place »

Abou Diaby : « Beaucoup auraient aimé être à ma place »

Et si… Abou Diaby n’a pas mené la carrière qu’on lui imaginait, la faute à des problèmes physiques à la chaîne. Le natif d’Aubervilliers a joué son dernier match professionnel en 2016, à l’âge de 30 ans , sous le maillot de l’OM. Pour autant, il ne manifeste aucune amertume. « J’ai fait la carrière que j’ai pu faire. Je ne réfléchis pas à ce qui m’était destiné, ça m’évite de perdre de l’énergie. Je suis du genre à voir le verre à moitié plein , confie-t-il à L’Equipe . La réalité est que jouer au foot est une chance . Beaucoup auraient aimé être à ma place. Je ne changerai rien. Le sport de haut niveau et les épreuves que j’ai affrontées m’ont permis de développer une force et une résilience qui me servent aujourd’hui. J’ai appris l’exigence. Ça a forgé mon caractère, j’ai dû sortir de ma zone de confort : je ne vais pas dire que rien ne me fait peur, mais peu de choses m’effraient. »

Une reconversion pour « transmettre aux plus jeunes »

Diaby vit désormais dans le V e arrondissement de Paris, et suit un cursus de 18 mois dans le domaine du management . « Le projet reste à définir , explique-t-il, mais une chose est sûre : tout ce que je ferai n’aura de sens que si je le partage largement. Je veux transmettre autant que possible, surtout aux plus jeunes, par-delà le foot. C’est en ça que ce cursus doit m’offrir un cadre pour me rapprocher de l’excellence . »

QB pour SOFOOT.com

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