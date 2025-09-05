McCourt et Oughourlian unissent leurs voix pour critiquer la LFP

L’alliance nord-sud.

Réunis par Le Figaro pour un entretien en commun, le propriétaire américain de l’OM Frank McCourt et son homologue du RC Lens Joseph Oughourlian ont tiré à boulets rouges sur la gestion de la Ligue de Football Professionnel . « La gouvernance est opaque et inefficace et son management absent » , dénonce le premier. « Des dirigeants payés des millions pour des résultats catastrophiques, c’est absurde » , renchérit le second. De quoi donner le ton et faire siffler les oreilles de Vincent Labrune, le président de la LFP.…

SF pour SOFOOT.com