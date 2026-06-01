L'Autriche bat la Tunisie sans convaincre
Autriche 1-0 Tunisie
But : Sabitzer (63 e )
Carton rouge : Konrad Laimer (37 e ).…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
L'Autriche bat la Tunisie sans convaincre
But : Sabitzer (63 e )
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Turquie 4-0 Macédoine du Nord Buts : Kokcu (2 e ), Uzun (16 e ), Gül (53 e ) et Yilmaz (70 e ) Ça plane pour eux.… TM pour SOFOOT.com
Coup de tonerre. Après une décennie à Arsenal et 306 matchs, Katie McCabe met les voiles pour rejoindre un rival . La capitaine de l’équipe nationale d’Irlande s’est engagé ce lundi avec Chelsea. La joueuse de 30 ans a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2029 , et ... Lire la suite
Le président monte au créneau. Après le sacre du PSG pour la deuxième année consécutive en Ligue des champions, Nasser Al-Khelaïfi a condamné ce lundi, lors d’une interview à ICI Paris Île-de-France, les violences qui ont entaché les célébrations. « On est contre ... Lire la suite
Le dernier mot. Après la défaite pas rassurante en amical face à l’Irlande (1-0), Julen Lopetegui a dévoilé ce lundi la liste définitive du Qatar pour la Coupe du monde 2026. Le technicien espagnol, qui avait annoncé une liste élargie de 28 noms le 26 mai dernier, ... Lire la suite
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