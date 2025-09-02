 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mbemba retrouve les terrains à Lille
information fournie par So Foot 02/09/2025 à 10:15

Mbemba retrouve les terrains à Lille

Mbemba retrouve les terrains à Lille

La saison du loft est finie.

Après avoir passé un an sans jouer du côté de l’Olympique de Marseille, Chancel Mbemba va retrouver les terrains de football du côté de Lille . Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure phocéenne, le capitaine de la République Démocratique du Congo se serait engagé pour une année chez les Dogues . Dans son communiqué, le LOSC le présente comme un joueur : « solide dans les duels au sol comme dans les airs, Chancel Mbemba est bien plus qu’un défenseur d’impact. Sa lecture du jeu, son sens de l’anticipation et sa qualité de relance associés à sa grande expérience du football européen (7 campagnes européennes, dont 6 en Champions League) lui confèrent du leadership, alors qu’il est également capable de se montrer décisif dans le jeu aérien offensif. Polyvalent, Chancel peut également évoluer dans les couloirs en cas de besoin. »

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Officiel : Donnarumma défendra les cages de Manchester City
    Officiel : Donnarumma défendra les cages de Manchester City
    information fournie par So Foot 02.09.2025 11:11 

    J+1. Manchester City a été obligé de demander une dérogation , mais a tout de même réussi à faire plier le PSG pour s’offrir les services de Gianluigi Donnarumma . Après un début de saison de nouveau laborieux, notamment pour leur arrière garde, les Citizens se ... Lire la suite

  • L'OM officialise (encore) une nouvelle recrue
    L'OM officialise (encore) une nouvelle recrue
    information fournie par So Foot 02.09.2025 11:05 

    Et voici le 76 e joueur recruté par l’OM lors de ce dernier jour de mercato. Le marché des transferts se clôturait ce lundi à 20 heures, mais les clubs continuent d’annoncer leurs recrues signées sur le gong. Pablo Longoria et Medhi Benatia n’ont pas chômé en cette ... Lire la suite

  • Les clubs anglais ont fait chauffer la carte
    Les clubs anglais ont fait chauffer la carte
    information fournie par So Foot 02.09.2025 10:39 

    « Allô, monsieur Liverpool ? On a remarqué une activité suspecte sur votre compte, on a fait opposition sur votre carte bancaire. » Liverpool, Chelsea, Manchester City, Sunderland, Newcastle, et globalement tous les clubs de Premier League… Si on était habitués ... Lire la suite

  • Matt O'Riley est officiellement Marseillais
    Matt O'Riley est officiellement Marseillais
    information fournie par So Foot 02.09.2025 09:56 

    La moisson continue. Après les multiples officialisations survenues lundi, l’Olympique de Marseille a attendu ce mardi matin pour confirmer l’arrivée dans la maison ciel et blanche de Matt O’Riley , prêté par Brighton sans option d’achat pour l’ensemble de la saison.… ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank