Mbemba retrouve les terrains à Lille

La saison du loft est finie.

Après avoir passé un an sans jouer du côté de l’Olympique de Marseille, Chancel Mbemba va retrouver les terrains de football du côté de Lille . Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure phocéenne, le capitaine de la République Démocratique du Congo se serait engagé pour une année chez les Dogues . Dans son communiqué, le LOSC le présente comme un joueur : « solide dans les duels au sol comme dans les airs, Chancel Mbemba est bien plus qu’un défenseur d’impact. Sa lecture du jeu, son sens de l’anticipation et sa qualité de relance associés à sa grande expérience du football européen (7 campagnes européennes, dont 6 en Champions League) lui confèrent du leadership, alors qu’il est également capable de se montrer décisif dans le jeu aérien offensif. Polyvalent, Chancel peut également évoluer dans les couloirs en cas de besoin. » …

LB pour SOFOOT.com