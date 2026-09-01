Mbaye à Aston Villa, c'est fait
Ibrahim Mgoodbye. C’était dans le pipe depuis plusieurs jours : Ibrahim Mbaye (18 ans) a signé à Aston Villa contre 55 millions d’euros . L’ailier, qui portera le numéro 19, était dans la rotation du Paris Saint-Germain depuis deux saisons sans jamais réellement convaincre Luis Enrique. Le coach espagnol a préféré recruter du monde cet été (Mika Godts, Ferran Torres et Maghnes Akliouche) plutôt que de continuer à faire progresser le titi.
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