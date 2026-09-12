 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mbappé trouve et dit qu'il est le meilleur
information fournie par So Foot 12/09/2026 à 14:01
Ajouter Boursorama à vos sources

Mbappé trouve et dit qu'il est le meilleur

Mbappé trouve et dit qu'il est le meilleur

Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée du Ballon d’or… Comme Gabriel Attal, Jean-Luc Mélenchon et les autres, les favoris au Ballon d’or ont lancé la course aux échalotes pour choper le Ballon d’or . Sauf qu’il ne s’agit pas de parler retraite ou inflation, mais stats, influence et 30 buts par saisons. Et à ce petit jeu-là, Kylian Mbappé se trouve fort. Très fort. Dans une longue interview accordée à France Football , l’attaquant en campagne a donné ses arguments pour récupérer la sphère aux 24 carats. « Bien sûr qu’il y a le cadre collectif, c’est important. Le football est un sport collectif, a-t-il commencé, avant de vite se concentrer : Mais c’est un trophée individuel. Et l’idée que j’ai du Ballon d’or est celle de l’époque Messi et Ronaldo. On ne le donne jamais à des joueurs standards, mais à des joueurs différents. Et je pense avoir fait des choses différentes cette année. Donc je considère que je peux le gagner. » CQFD.

Storytelling

Au cas-où on l’aurait oublié, Mbappé n’a jamais remporté le Ballon d’or. Mais il a réussi une saison stratosphérique la saison dernière, marquant 42 buts en 44 matchs. « C’est une belle chose car ça nourrit un chemin, un storytelling . » Interrogé sur le Ballon d’or obtenu par son coéquipier en équipe de France Ousmane Dembélé, Mbappé a montré du fair-play : « Il a toujours été vu comme un joueur de talent. Moi, j’ai toujours été vu comme l’élu. J’ai tout de suite été au top, très tôt. Il a eu un parcours différent, les blessures, mais il s’est vite rattrapé. »

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'OL Lyonnes remporte largement le premier choc de la saison
    L'OL Lyonnes remporte largement le premier choc de la saison
    information fournie par So Foot 12.09.2026 15:27 

    OL Lyonnes 7-1 Paris FC Buts : Katoto (41 e et 60 e ), Dumornay (45 e et 76 e , s.p.) et Hegerberg (60 e et 71 e )et 90 e +2) pour les Fenottes // Mateo (70 e ) pour les Franciliennes. 7-1, 7-1. Voici les deux premiers scores de l’OL Lyonnes cette saison . Intéressantes ... Lire la suite

  • Donald Trump s'exprime à la résidence de l'ambassadeur américain à Dublin, le 12 septembre 2026 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    A Dublin, Trump crée la surprise en plaidant pour une Irlande "unifiée"
    information fournie par AFP 12.09.2026 15:21 

    De passage en Irlande pour une visite qui s'annonçait davantage consacrée au golf qu'à la diplomatie, Donald Trump a comme souvent pris son monde de court en plaidant pour une Irlande "unifiée". Le dirigeant républicain, en déplacement avant tout pour assister ... Lire la suite

  • Luis Enrique rend hommage à Éric Roy
    Luis Enrique rend hommage à Éric Roy
    information fournie par So Foot 12.09.2026 15:01 

    Le match hommage. En amont de la réception du PSG, ce dimanche, en clôture de la quatrième journée de Ligue 1, le Stade brestois s’apprête à rendre hommage à Éric Roy, son entraîneur, décédé le 17 juin dernier d’un cancer. Luis Enrique, entraîneur du PSG, a compris ... Lire la suite

  • Le vrai top 20 des meilleurs attaquants de l’histoire du foot
    Le vrai top 20 des meilleurs attaquants de l’histoire du foot
    information fournie par So Foot 12.09.2026 14:56 

    Cette semaine, Karim Benzema a poussé l’ensemble du microcosme foot à se demander qui pouvait l’entourer dans le top 20 des meilleurs attaquants de l’histoire. Il fallait trancher dans le vif et se lancer, à notre tour, dans une tier list 100% frissons. 1. Ronaldo ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank