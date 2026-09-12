Mbappé trouve et dit qu'il est le meilleur

Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée du Ballon d’or… Comme Gabriel Attal, Jean-Luc Mélenchon et les autres, les favoris au Ballon d’or ont lancé la course aux échalotes pour choper le Ballon d’or . Sauf qu’il ne s’agit pas de parler retraite ou inflation, mais stats, influence et 30 buts par saisons. Et à ce petit jeu-là, Kylian Mbappé se trouve fort. Très fort. Dans une longue interview accordée à France Football , l’attaquant en campagne a donné ses arguments pour récupérer la sphère aux 24 carats. « Bien sûr qu’il y a le cadre collectif, c’est important. Le football est un sport collectif, a-t-il commencé, avant de vite se concentrer : Mais c’est un trophée individuel. Et l’idée que j’ai du Ballon d’or est celle de l’époque Messi et Ronaldo. On ne le donne jamais à des joueurs standards, mais à des joueurs différents. Et je pense avoir fait des choses différentes cette année. Donc je considère que je peux le gagner. » CQFD.

Storytelling

Au cas-où on l’aurait oublié, Mbappé n’a jamais remporté le Ballon d’or. Mais il a réussi une saison stratosphérique la saison dernière, marquant 42 buts en 44 matchs. « C’est une belle chose car ça nourrit un chemin, un storytelling . » Interrogé sur le Ballon d’or obtenu par son coéquipier en équipe de France Ousmane Dembélé, Mbappé a montré du fair-play : « Il a toujours été vu comme un joueur de talent. Moi, j’ai toujours été vu comme l’élu. J’ai tout de suite été au top, très tôt. Il a eu un parcours différent, les blessures, mais il s’est vite rattrapé. » …

UL pour SOFOOT.com