Le Barça ou le charme du perdant magnifique

Dix mois après être sorti vaincu d’une double confrontation surnaturelle contre l’Inter en Ligue des champions, voilà de nouveau le Barça frustré par l’Atlético en Coupe du roi. La génération Yamal prend des gifles ? Pas de panique, elle va marquer son époque par sa capacité à s’en remettre avec encore plus de vigueur, d’ambition et, surtout, de panache.

Depuis le 6 mai 2025, le Barça n’a rien appris. Dans cette époque pas si lointaine, Lamine Yamal, Raphinha et Pau Cubarsí se noyaient dans leur propre enthousiasme face aux tueurs de sang-froid de l’Inter (4-3 à San Siro, 7-6 en score cumulé sur les deux manches de la demi-finale de Ligue des champions). Grisées, les jeunes pousses avaient été écoeurées par les vieux briscards. Ces derniers avaient compris que le meilleur moyen de ne pas voir le piège du hors-jeu de Hansi Flick se refermer sur leurs pattes était tout simplement de ne pas se jeter à corps perdu vers le but adverse.

Nous avons été courageux et fiers. C’était un match spectaculaire et je suis très content de la prestation de l’équipe.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com