Mbappé, savon et pelouse : l'analyse de Didier Deschamps

C'est un Didier Deschamps lucide qui s'est présenté face à la presse pour revenir sur le premier match de l'équipe de France dans ce Mondial américain. Avec à la clé, trois points qui mettent les siens sur de bons rails après une première mi-temps plus que brouillonne.

Un départ difficile. « C’est très bien de gagner ce premier match face à une très bonne équipe du Sénégal, d’autant que j’ai vu beaucoup d’équipes qui ont joué avant nous qui ont aussi eu des difficultés lors de leur premier match. On a eu un peu trop de déchets techniques, qui nous ont empêché de transformer des situations dangereuses en balles de but en première période. Heureusement, on n’a pas été punis sur leurs deux occasions. On a été beaucoup mieux avec le positionnement de Michael (Olise) au cœur du jeu, qui a amené du liant. Jouer un premier match de Coupe du monde, c’est spécial, il y a beaucoup de pression, on était un peu timide au départ. »

L’identité du 10. « Ousmane (Dembélé) a eu l’habitude de jouer à droite, à être haut sur un côté. Pour Michael, pouvoir se mettre entre les deux lignes, défense et milieu, avec ses prises de balle et sa qualité de passe, lui permet de trouver les attaquants. J’ai fait cette permutation en pensant que ça allait nous apporter un peu plus de liant. Michael, plus il touche le ballon mieux c’est. »…

Propos recueillis en conférence de presse par Théo Denmat, au Metflife Stadium (New-York) pour SOFOOT.com