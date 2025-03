Mbappé : reprendre la place du chef

De retour en équipe de France après six mois d’absence, Kylian Mbappé cherchera à retrouver la place qui est la sienne : celle de capitaine et de meilleur joueur des Bleus.

À peine revenu et déjà bavard. De retour en équipe de France pour la première fois depuis le mois de septembre – avec deux matchs face à la Croatie en quarts de finale de Ligue des nations (les 20 et 23 mars prochains) – Kylian Mbappé s’est en effet confié au Parisien , afin d’y évoquer ce come-back, son capitanat et sa relation avec Didier Deschamps. Comme une manière de rappeler à l’Hexagone qu’il est le seul détenteur du brassard, malgré les critiques que cela suscite. Mais après un certain temps d’absence – sa dernière apparition remonte à une entrée en jeu contre la Belgique en septembre dernier – et une relation refroidie avec DD, se pose logiquement la question de la place à donner à Kylian Mbappé dans cette sélection en transition.

💬 «Le truc, c’est que dès qu’il se passe quelque chose autour de moi, ça fait la Une partout»…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com