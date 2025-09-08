Benjamin André, Rémy Cabella et Vincent Marchetti parmi les nouveaux membres du bureau de l'AC Ajaccio
Du beau monde.
Selon Corse-Matin , la nouvelle équipe dirigeante de l’AC Ajaccio s’est réunie en assemblée générale ce lundi pour constituer son nouveau bureau directeur après la démission du précédent mi-août. À l’ordre du jour notamment l’élection du nouveau président du club. C’est finalement Michaël Torre , ancien responsable de la section futsal du club, qui a été élu président de l’association AC Ajaccio.…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
