Manchester City et la Premier League mettent fin à leur litige

Tout est bien qui finit bien.

La Premier League et Manchester City ont annoncé ce lundi être parvenus à un accord mettant fin à leur litige sur les règles de sponsoring imposées aux clubs anglais. Le club citizen a mené une bataille juridique pour tenter de faire tomber le règlement sur les « Associated Party Transactions » , qu’il jugeait illégal et discriminatoire . Ce règlement encadre les accords de partenariat commercial passés avec des sociétés liées aux propriétaires des clubs, afin de s’assurer que les contrats représentent la juste valeur du marché.…

LB pour SOFOOT.com