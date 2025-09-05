Mbappé perd du terrain dans le cœur des Français
Le brassard pèse lourd.
L’institut de sondage français Odoxa a publié ce vendredi les résultats d’une enquête sur différents sujets liés à l’équipe de France. À la veille du début des qualifications pour la prochaine Coupe du monde, les Français semblent accorder leur confiance à Didier Deschamps pour décrocher le précieux billet vers l’outre-Atlantique (72 %) . Par ailleurs, 75 % pensent que les Bleus sont capables de réaliser un beau parcours.…
SF pour SOFOOT.com
