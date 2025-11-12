Mbappé n'avait « pas vu » l'affaire dans laquelle est embarquée Lucas Chevalier

Quand on parle de la « déconnexion des élites »…

Voilà 72 heures que toute la France ne parle que d’un like posé subrepticement par Lucas Chevalier sur une publication « pro-RN » , depuis délikée et suivi d’un message d’explication du gardien parisien à la sortie du match contre l’OL (2-3), mais Kylian Mbappé ne découvre cette histoire que maintenant. Questionné ce mercredi midi en conférence de presse , le capitaine des Bleus jure être passé à côté de tout ce barnum : « Je n’ai pas vu, je ne savais pas donc je n’en ai pas parlé avec lui. Mais je peux en parler avec lui après, il n’y a pas de soucis. » Ça pourrait barder……

KM pour SOFOOT.com