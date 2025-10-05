Mbappé joue un mauvais coup aux Titis du PSG

Avec quatre Titis et des titulaires entrés pour la dernière demi-heure, Paris pensait montrer qu'il dominait tranquillement la Ligue 1. Mais Lille s'en est remis à Ethan Mbappé, qui a joué un bien mauvais tour à son club formateur.

Lille 1-1 PSG

Buts : Mbappé (85 e ) pour le Losc // Nuno Mendes (66 e ) pour le PSG

Il y a des dimanches soirs comme les autres, de ceux où on commence à chercher les plaids, à boire de la tisane, à vérifier que les enfants ont bien fait leurs devoirs. Ce week-end, au chaud, on pouvait aussi découvrir, ou retrouver, le nom des ministres. Tiens, Bruno Le Maire est aux Armées. Tiens, Élisabeth Borne est de retour à l’Éducation. Tiens, Marina Ferrari débarque au Sport. Et tiens, qui sont Quentin Ndjantou et tous ces jeunes de ce Lille-PSG ? Dans ce choc et sans ses cadres, le PSG a terminé sa semaine par un match nul à Lille, freiné par Ethan Mbappé en fin de match (1-1) .…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com