Mbappé-Guardiola, est-ce que ça marcherait ?

À l'occasion du barrage aller de Ligue des champions entre Manchester City et le Real Madrid, Pep Guardiola et Kylian Mbappé s'affrontent pour la sixième fois, ce mardi soir. Mais auraient-ils pu être dans le même camp ?

FC Barcelone, Bayern Munich, Manchester City. AS Monaco, Paris Saint-Germain, Real Madrid. Si l’on en juge par leur carrière, respectivement d’entraîneur et de joueur, Pep Guardiola et Kylian Mbappé n’ont rien en commun. Et dans les faits ? Dispositif millimétré, schémas robotiques, jeu de position, redoublement de passes, temporisation, altruisme au détriment des différences individuelles, pressing ordonné du gardien au numéro neuf, et melon laissé au vestiaire : de toute évidence, le football de Guardiola – même caricaturé ici – n’est pas vraiment celui de Leonardo Jardim, Didier Deschamps ou Carlo Ancelotti, dans lequel Kyks a – ou avait – tout le luxe de faire parler son talent, sa vitesse et ses coups de génie comme bon lui semble, quitte à empiéter sur l’espace de ses partenaires – au sens propre comme au figuré.

Les idées et les egos

Et c’est plus ou moins comme ça, d’ailleurs, que Kylian Mbappé a construit sa légende à Paris pour devenir le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain (256 unités). Même au-delà des problèmes de clauses et de gros sous qui explosaient entre lui et le club de la capitale, Mbappé n’a pas toujours été en phase avec les idées de Luis Enrique – qui vient de la même école LV1 catalan que Pep – et s’était par exemple retrouvé obligé de lui remonter les bretelles quant à son implication dans le pressing collectif. Autant dire que sous Pep, le Bondynois se serait fait déboucher les tympans à chaque perte de balle de son équipe.…

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com