Mbappé et Zidane sous le même maillot ?

Si un Zidane peut en cacher un autre, il en va de même chez les Mbappé . Alors qu’ Ethan totalise 12 apparitions (pour 3 buts et une passe décisive en Ligue 1) sous le maillot du LOSC cette saison selon Transfermarkt, Le Parisien rapporte que la fédération algérienne aurait relancé le frère cadet du Kyks pour le voir évoluer avec les Fennecs. Les parents de sa mère Fayza Lamari étant algériens, Ethan Mbappé a la possibilité de porter le maillot des Verts. Selon ObservAlgérie , la FAF et le milieu défensif avaient déjà entamé des discussions en novembre . Voilà qui fait parler pendant que le plus connu de la fratrie assiste aux victoire de son pote marocain Achraf Hakimi.

De son côté, le cadet ne cache pas son soutien à l’Algérie pendant cette CAN , Le Parisien soulignant également la proximité du joueur avec ses coéquipiers algériens du LOSC Nabil Bentaleb et Aïssa Mandi. Une vidéo postée sur les réseaux sociaux par le club nordiste montre aussi le plus jeune des Mbappé évoquer ses origines algériennes avec fierté avant le choc Algérie-RDC (1-0 ap).…

SW pour SOFOOT.com