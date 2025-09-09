Mbappé et Salah plus forts que Dembélé et Yamal sur EA Sports FC
J-17.
La date est bien connue des gamers : EA Sports FC sortira le 26 septembre . Pour faire monter la température, quelques notes ont été révélées. Les rois du monde se nomment Kylian Mbappé et Mohamed Salah, qui partagent une note de 91 . Le Français et l’Egyptien devancent d’un chouïa Ousmane Dembélé, Virgil van Dijk, Jude Bellingham, Rodri et Erling Haaland. Mbappé est aussi le joueur le plus rapide du jeu (97 de vitesse), devant Vinicius et Nuno Mendes (95).…
QB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
